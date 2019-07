Acht Staffeln Game of Thrones - dafür haben Serienfans gerne einige Stunden ihrer Lebenszeit vor den Bildschirmen verbracht. Jetzt haben 30 Freiwillige in Nordirland viel Arbeit und Liebe zum Detail investiert, damit es bald die ganze Story fast auf einen Blick zu sehen gibt: in Form eines 90 Meter langen Teppichs.

Der Guardian berichtet, dass die Arbeiten an dem Teppich in einem Museum in der nordirischen Hauptstadt Belfast in den letzten Zügen stecken. Der Ort ist kein Zufall: Game of Thrones wurde nämlich auch zu großen Teilen in Nordirland und in Studios in Belfast gedreht.



Die Kuratorin für Trachten und Textilien des Nationalmuseums Nordirland sagte, der Teppich sei das ideale Medium fürs Storytelling, weil auf der ganzen Länge die Geschichte in Bildern entwickelt werden kann.



Der Teppich hat ein berühmtes Vorbild: Er wird im Stil des Teppichs von Bayeux aus dem 11. Jahrhundert gestickt - einer historischen Darstellung von der Eroberung Englands durch die Normannen.

Wenn er fertig ist, soll er neben seinem Vorbild im Museum des Teppichs von Bayeux in Frankreich ausgestellt werden. Zu besichtigen ist er dort ab Herbst - aber nur für Besucher über 18, weil die Szenen so originalgetreu dargestellt werden sollen, wie möglich.