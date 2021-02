Wegen seiner gut erhaltenen Kultur galt ein Dorf im Südwesten von China auch als wichtige Touristenattraktion. Jetzt ist es größtenteils zerstört.

Durch ein Feuer ist das 400 Jahre alte Dorf Wengding der Wa-Minderheit abgebrannt. Chinesische Staatsmedien berichten, dass von den etwa 100 Hütten nur vier übrig geblieben sind. Die Häuser waren aus Holz, Bambus und Stroh gebaut. Verletzt wurde offenbar niemand. Das liegt wohl auch daran, dass die Familien von dort inzwischen in einem anderen Dorf in der Nähe leben. Da wohnen sie in Betonhäusern.