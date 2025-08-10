Adidas hat Ärger mit Mexiko - wegen Sandalen, die nach dem Vorbild der indigenen Huarache-Sandalen designed wurden.

Die mexikanische Politik - bis hoch zur Präsidentin - kritisiert das als kulturelle Aneignung und Ideen-Klau. Das Adidas-Modell ("Oaxaca Slip-On") ähnelt mit seinen geflochtenen Lederbändern sehr den traditionellen Modellen aus dem Bundesstaat Oaxaca, vor allem Sandalen aus dem Zapoteken-Dorf Hildalgo de Yalálag. Nur die Sohle ist anders.

Das traditionelle Handwerk ist eine wichtige Einnahmequelle für die indigenen Gemeinschaften. Adidas hat sich laut lokalen Medienberichten zu Gesprächen über eine Entschädigung bereit erklärt.

Ein großes Anliegen

Mexikos Regierung hat sich in ähnlichen Fällen schon mit anderen großen Mode-Herstellern angelegt - etwa Zara oder Louis Vitton. In mehreren Fällen haben die Firmen die kritisierten Kleidungsstücke vom Markt genommen. Die mexikanischen Behörden arbeiten auch schon an strengeren Regeln, um einheimische Künstlerinnen und Künstler zu schützen. Allerdings soll das mögliche Kooperationen mit den großen internationalen Playern nicht verhindern.