Meist heißt die Antwort: "So genau weiß man es nicht." Denn antike Kulturgüter aus dem östlichen Mittelmeerraum sind oft nicht ausreichend dokumentiert. So steht es in einem Projekt-Bericht, den die Kulturstiftung der Länder herausgegeben hat. Über 6000 Objekte, die in Deutschland gehandelt wurden, hat sich ein Team aus Forschenden dafür angeschaut. Darunter waren Skulpturen, Gefäße oder Schmuck aus Ägypten, dem Nahen Osten oder der Türkei. Ergebnis: Bei gerade einmal 2,1 Prozent der Objekte lässt sich anhand der öffentlich zugänglichen Infos nachvollziehen, dass sie legal auf dem Markt sind.

Der Bericht beinhaltet eine ganze Empfehlungsliste: So sollte es zum Beispiel ein Transparenzregister geben. Dadurch könnte man in Zukunft nachverfolgen, wo Objekte herkommen und wie sie auf dem Markt gelandet sind. So etwas hat bei der Identifizierung so genannter Blutdiamanten schon einmal funktioniert. Heute werden Diamanten zertifiziert, um ihren Ursprung nachverfolgen zu können.