Eine Paella kann alle möglichen Zutaten haben - aber ist sie dann noch eine Paella?

Darüber wird in Spanien oft gestritten. Für die Region Valencia ist klar: Nur ihre Paella ist die echte Paella und ein Forschungsteam hat jetzt auch untersucht, welche Zutaten sie demnach haben darf. Dazu wurden in der gesamten Region 400 Hobbyköche befragt. Die waren sich größtenteils einig über zehn Zutaten - unter anderem Reis, Wasser, Safran, Tomaten, verschiedene Bohnensorten und Hühnchen. Auch Kaninchen kann dazugehören. Auf keinen Fall gehörten für die Befragten aber Fisch oder Schalentiere in die Paella.

Fisch und Krabben gehören nicht ins Original

In der Region Valencia ist Paella ein offizielles Kulturgut und wird traditionell bei Festen serviert. Außerdem gibt es sie meist an Donnerstagen in den Restaurants. Paella aus anderen Landesteilen wird in Valencia nicht als Paella anerkannt, die im Ausland bekannte spanische Meeresfrüchte-Paella wird in Valencia oft als "arroz con cosas" bezeichnet, also "Reis mit Sachen".