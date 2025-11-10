In Deutschland wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren stark ansteigen.

Die Bildungsministerkonferenz sagt, bis 2032 werden 600.000 Kinder und Jugendliche zusätzlich im Bildungssystem sein. Das entspricht etwa der Gesamtschülerzahl eines mittelgroßen Bundeslandes - und stellt die Länder vor große Herausforderungen - etwa was die Planung mit Lehrkräften angeht, aber auch was die Kapazitäten bei den Schulgebäuden angeht. Der Zuwachs kommt vor vor allem durch die hohe Zuwanderung in den letzten Jahren, denn die Geburtenrate ist gleichzeitig zurückgegangen.

Regional gibt es allerdings große Unterschiede. Während in den ostdeutschen Bundesländern die Schülerzahlen ab 2027 zurückgehen, erreichen einige westdeutsche Bundesländer erst 2033 ihren Höchststand.