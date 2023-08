Am meisten profitiert bisher offenbar der Buchhandel davon. Laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth wurden seit Mitte Juni bis jetzt über den Kulturpass fast 200 000 Bücher an 18-Jährige verkauft. Auch in den Kinos hat sich der Förderpass demnach bemerkbar gemacht. Sie haben rund 14 Prozent ihrer Umsätze über den Kulturpass gemacht - immerhin gut vier Millionen Euro.

Hürde: Online-Ausweisfunktion

Den Kulturpass mit einem Guthaben von 200 Euro können sich Leute holen, die in diesem Jahr 18 werden. Das Guthaben soll zwei Jahre lang gültig bleiben. Roth sagt, dass sich bisher rund 300.000 Menschen dafür registriert haben. Allerdings haben nur 130.000 von ihnen das Guthaben auch freigeschaltet - das liegt laut Roth daran, dass dafür die Online-Ausweisfunktion genutzt werden muss.