Der Kulturpass war so eine Art Taschengeld vom Staat für Bücher oder kulturelle Freizeitaktivitäten wie Kino, Konzerte oder Museumsbesuche.

Bekommen konnten ihn 2023 und 2024 alle 18-Jährigen - doch in Zukunft wird es das wohl nicht mehr geben. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht kaum noch eine Chance für den Kulturpass - denn der Bundesrechnungshof ist der Meinung, dass der Bund sowas aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht finanzieren darf. Kultur sei in Deutschland nämlich Ländersache.

Der Kulturpass war nach Corona ein Prestigeprojekt der damaligen grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Im ersten Jahr betrug das Budget pro Person 200 Euro, im zweiten Jahr noch 100 Euro. Die Grünen kritisieren, dass der Kulturpass jetzt eingestampft werden soll.