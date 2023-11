Im Jahr 1530 fürchtete der italienische Künstler Michelangelo um sein Leben - und deshalb versteckte er sich in einem geheimen Raum in einer Grabkapelle.

Zwei Monate lang soll er sich dort verborgen und in der Zeit viele feine Kohleskizzen an die Wände gezeichnet haben. Die wurden erst in den 1970er Jahren entdeckt - jetzt sollen ab Mitte November auch Besucherinnen und Besucher in den geheimen Raum dürfen.



Geheim-Raum in Grabkapelle

Er ist nur zehn Meter lang, drei Meter breit und zweieinhalb Meter hoch und befindet sich in der Grabkapelle der damals mächtigen Familie Medici in Florenz. Und vor deren Rache hatte sich der Künstler auch versteckt. Denn Michelangelo hatte sich an einem Aufstand gegen die Medici beteiligt und fürchtete danach um sein Leben.

Dann stellte sich aber raus, dass der Künstler nichts zu befürchten hatte - und so konnte Michelangelo wieder in Freiheit arbeiten: Unter anderem konnte er die Deckenmalereien in der Sixtinischen Kapelle beenden.

Nur vier Besucher zur gleichen Zeit

Die Kohleskizzen wurden unter zwei Schichten Putz entdeckt. Nur jeweils vier Besucher zur selben Zeit dürfen das "geheime Michelangelo-Zimmer" in der Medici-Grabkapelle ab dem 15. November besuchen. Die Bankiersfamilie herrschte über drei Jahrhunderte in Florenz, ihre Paläste und Kunstschätze prägen die Stadt noch heute. In den Kapellen befinden sich auch zahlreiche Skulpturen von Michelangelo.