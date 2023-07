In Kuopio in Finnland sind fast 1.000 Menschen nackt auf die Straße gegangen.

Anlass war eine Kunstaktion des US-Fotografen Spencer Tunick. Er ist für seine Massenaufnahmen von unbekleideten Menschen bekannt. Die Kunstaktion startete morgens um 3 Uhr in einem Park in der zentralfinnischen Stadt. Dort posierten die Menschen nackt rund um riesige Blumen-Installationen. Weitere Aufnahmen gab es an den Stränden eines Sees.

Tunick sagte der Nachrichtenagentur AFP, Finnland sei vom Land der 1.000 Seen zum Land der 1.000 Nackten geworden. Der Fotograf ist mit seinen Nackt-Aktionen weltweit berühmt geworden. Letztes Jahr posierten zum Beispiel tausende Australier am Bondi Beach von Sydney für ihn, um auf das Risiko von Hautkrebs aufmerksam zu machen.