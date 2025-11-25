"Na, das kann ich auch" - gerade bei moderner Kunst, hört man das oft.

Ein US-Physiker wollte es genauer wissen. Er analysiert schon länger den Malstil von Jackson Pollock - der mit seinen auch als "Action Painting" bekannten Spritz- und Tropf-Bildern berühmt wurde. In einem Experiment hat der Forscher 34 Erwachsene und 18 Kinder gebeten, Bilder im Stil von Pollock zu malen. Dann hat er die Gemälde untersucht und nach Fraktalen gesucht. Das sind Muster, geometrische Strukturen. Solche Muster umgeben uns in der Natur: von der Stern-Struktur einer Schneeflocke bis zum Ringelmuster eines Schneckenhauses.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Erwachsenen eine höhere Musterdichte hatten, oft die Richtung wechselten und es breitere Farbverläufe gab. Bei den Kindern gab es feinere Muster, mehr Lücken und weniger Richtungswechsel. Die Kinder waren aber damit am Original Jackson Pollock näher dran als die Erwachsenen.



