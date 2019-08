Die Forschenden planen laut Spiegel eine neue Untersuchung und wollen dafür Industrie und Kommunen mit einbeziehen. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen war zu der Erkenntnis gekommen, dass Kunstrasenplätze eine Belastung für die Umwelt sein können. Demnach kämen durch die Plätze bis zu 11.000 Tonnen Mikroplastik zusammen. Das sei zum Beispiel mehr als durch Kosmetika.

Die Kunstrasenindustrie bezweifelt das und hält die Studie für falsch. Begründung: Die Forschenden hätten die Bauweise der Kunstrasenplätze in Deutschland nicht berücksichtigt. Diese sei anders als im Ausland. Dadurch sei die berechnete Menge an Gummigranulat falsch.

Laut Spiegel räumt der Studienautor Jürgen Bertling in einem Brief an Industrievertreter ein, dass es Anhaltspunkte gebe, dass die in Deutschland dominierenden Kunstrasentypen deutlich geringere Emissionen aufweisen.

Die Debatte um ein mögliches Verbot von Gummigranulat auf Kunstrasenplätzen sorgte in letzter Zeit für viel Gesprächsstoff. Die EU plant ein solches Verbot für 2022.