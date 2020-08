Pro Jahr werden weltweit etwa zwei Millionen Tonnen Nylon produziert. Um den Kunststoff zu herzustellen, braucht man Adipinsäure. Bei der Herstellung dieser Säure fällt aber auch Lachgas an - ein extrem schädliches Klimagas, das rund 300 Mal schädlicher als CO2 ist (bezogen auf 100 Jahre in der Atmosphäre). Ein Wissenschaftler der Uni Edinburgh hat jetzt aber offenbar einen Weg gefunden, umweltfreundliches Nylon herzustellen. Dafür hat er sich Kolibakterien vorgenommen (Bakterium Escherichia coli) und sie genetisch so verändert, dass sie Adipinsäure produzieren.

Gefüttert werden sie mit einem pflanzlichen Klebstoff, der zum Beispiel bei der Papierproduktion anfällt und mit dem bisher relativ wenig anzufangen ist. So ließe sich Adipinsäure aus einem natürlich nachwachsendem Rohstoff und ohne schädliches Klimagas herstellen - am Ende stünde eine Art nachhaltiges Bio-Nylon. Dem Wissenschaftler zufolge ließe sich seine Methode auch im größeren Maßstab auf die Bedürfnisse der Industrie übertragen.