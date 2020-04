Kunststoffe wiederzuverwerten, das ist oft nicht so leicht.

Häufig kommen dabei ziemlich minderwertige Produkte raus. Das gilt auch für den Kunststoff Polyurethan. Dieser Schaum steckt zum Beispiel in Matratzen, Kissen oder als Dämpfung in Schuh-Sohlen. Bis jetzt wurde das Material häufig verbrannt, auf Deponien gebracht oder zumindest noch in Teppichböden wiederverwertet.

Forschende aus Universitäten in den USA haben jetzt aber eine Methode entwickelt, um Polyurethan besser zu recyclen. Sie sagen, dass sie sogar höherwertige Kunststoffe mit altem Polyurethan-Müll herstellen können.

Dazu wird dem Material die Luft entzogen, gleichzeitig wird es neu gemischt und umgeformt. Dadurch lassen sich den Forschenden zufolge Produkte wie Skateboard-Reifen, Stoßstangen oder Uhrenarmbänder herstellen.