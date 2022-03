Dass Hunde Krebs erschnüffeln können, ist nicht neu.

Aber ein Forschungsteam aus Frankreich berichtet jetzt, dass das auch Ameisen können. Mit kleinen Belohnungen haben die Forschenden eine bestimmte Art von Waldameisen so trainiert, dass die Tiere gesunde Zellen von Krebszellen unterscheiden konnten. Laut den Forschenden brauchten die Ameisen dazu nur wenige Minuten Training. Dann konnten sie anzeigen, in welcher Probe die schon bekannten Krebszellen waren und in welcher nicht.

Hintergrund ist, dass Krebszellen einen anderen Stoffwechsel haben als gesunde Zellen und bestimmte flüchtige Stoffe abgeben, die Hunde und offenbar auch Ameisen über ihren Geruchssinn wahrnehmen. Allerdings ist es laut den Forschenden relativ teuer und aufwändig Hunde darauf zu trainieren - mit den Ameisen könnten sie eine günstigere und schnellere Methode gefunden haben.

Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, ob die Ameisen die Krebszellen nur in der Petrischale erschnüffeln können oder auch bei krebskranken Menschen.