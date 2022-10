Twitter überarbeitet seine Regeln zur dauerhaften Sperrung von Nutzerinnen und Nutzern.

Das berichtet die britische Financial Times. Demnach wird untersucht, ob es andere Tools zur Inhaltsmoderation gibt, die bei Regelverstößen eine Sperre ersetzen könnten. Möglicherweise will Twitter sein Vorgehen damit in Einklang mit Elon Musks Vision für die Social-Media-Plattform bringen.

Der Unternehmer hatte schon im Mai, kurz nach der Unterzeichnung des 44-Milliarden-Dollar-Deals zum Kauf von Twitter, Änderungen an den Praktiken zur Moderation von Inhalten auf der Social-Media-Plattform versprochen. Musk, der sich selbst als Verfechter der freien Meinungsäußerung bezeichnet, hatte auch gesagt, dass er das Twitter-Verbot für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufheben würde.