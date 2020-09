Darüber wird aktuell wieder heftig diskutiert, und zwar seit Mitte September die aus Hongkong stammende Virologin Yan Li-Meng nach ihrer Übersiedelung in die USA behauptet hat, das Coronavirus sei von China in einem Labor hergestellt und absichtlich freigesetzt worden. Dazu kommt jetzt Widerspruch aus der globalen Wissenschaftsgemeinde: Friedemann Weber, Virologe an der Uni Gießen, sagt, seine Kollegin habe Daten einseitig interpretiert: "Alles, was gegen ihre Hypothese spricht, wurde einfach nicht berücksichtigt." Andere Virologie-Fachleute schließen sich der Kritik an. Eine Studie in der Fachzeitschrift Nature, war schon im März zu dem Schluss gekommen, dass eine Herstellung des Virus im Labor unwahrscheinlich sei.

Hinzu kommt, dass Yan und ihre drei Co-Autoren statt einer Forschungsstätte die Rule of Law Society als ihre Herkunftseinrichtung angeben. Das ist eine china-kritische Organisation, die auf ihrer Webseite zumindest 2019 noch Steve Bannon als ihren Vorsitzenden nennt, den früheren Chefstratege von US-Präsident Donald Trump.

Yans früheres Labor in Hongkong hatte sich schon im Juli von ihr distanziert. Nach ihren neuen Behauptungen hat Twitter nun ihren Account gesperrt. Facebook und Instagram haben Videos ihres Auftritts bei Fox News mit Warnhinweisen von US-Faktencheckern versehen.

Wie das Sars-CoV-2-Virus tatsächlich zum Menschen gelangt ist, ist allerdings weiter unklar. Die Weltgesundheitsorganisation hat Forschungsteams nach China geschickt, die das weiter untersuchen sollen. Ergebnisse gibt es noch nicht.