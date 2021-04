So etwas Ähnliches geht möglicherweise auch mit Holz. Forschende vom MIT in den USA haben Pflanzenzellen genommen und daraus holzähnliches Pflanzengewebe gezüchtet: im Labor - ohne Erde und ohne Sonnenlicht. Form und Festigkeit konnten über ein Gel gesteuert werden, in dem die Zellen wuchsen. Die Forschenden sagen, dass ihre Technik noch lange nicht marktreif ist. Aber sie sei eine gute Methode, um vielleicht irgendwann mal Holz oder so etwas Ähnliches zu bekommen, ohne, dass dafür Bäume angepflanzt und gefällt werden müssen.