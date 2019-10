Forschende der Harvard Universität haben jetzt Fleisch von Kaninchen und Kühen gezüchtet. Sie haben versucht, Muskelfleisch herzustellen, das dem echten Muskelfleisch möglichst ähnlich ist. Die Forschenden brauchten ein Gerüst, an dem die Muskelzellen möglichst gut zu langen, dünnen Fasern wachsen. Dafür nahmen sie Gelatine. An der konnten sich dann die Kaninchen- und Kuhmuskelzellen verankern und wachsen.

Die Forschenden schauten dann, inwieweit das gezüchtete Fleisch echtem Fleisch ähnelt. Echtes Fleisch hatte mehr Muskelzellen als das gezüchtete. Das heißt, die Forschenden haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Aber ihr Test zeigt, wie Laborfleisch hergestellt werden könnte.

An Laborfleisch wird vor allem in den USA und in Israel geforscht. Ziel ist, dass es in ein paar Jahren auch im Supermarkt zu kaufen ist. Bisher ist die Herstellung so aufwändig, dass das Fleisch noch extrem teuer ist.