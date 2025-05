Die britische Regierung will in den nächsten zwei Jahren alle privaten Eisenbahnbetreiber im Land wieder verstaatlichen.

Jetzt ist der Start gemacht: Als erstes Unternehmen gehört die "South Western Railway" wieder dem Staat. Das Unternehmen hat Züge in Südengland betrieben, unter anderem auch in London. Insgesamt gibt es im Vereinigten Königreich viele verschiedene Bahnunternehmen, die bedienen meistens eine bestimmte Region. Schon länger gibt es viel Kritik am britischen Bahnsystem wegen Verspätungen, Zugausfällen und hoher Kosten.

Die britische Bahn war früher schonmal staatlich - in den 1990er Jahren wurde sie dann von der konservativen Regierung aufgesplittert und privatisiert. Die jetzt regierende Labour-Partei hatte schon im Wahlkampf versprochen, das wieder zu ändern.