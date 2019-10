Der Bundesgerichtshof hat in einem Streit in Bayern entschieden. Da hatte eine Wettbewerbsorganisation gegen eine Bäckereikette geklagt. Die hatte länger auf, als es in Bayern per Gesetz an Sonn- und Feiertagen für Bäckereien erlaubt ist. Die Bäckereikette hatte das damit begründet, dass sie auch ein Gastronomiebetrieb sei, der seinen Gästen Tische und Stühle anbietet.