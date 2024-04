Wer kennt das nicht: Je älter das Smartphone, desto schneller ist der Akku alle.

Ein internationales Wissenschaftsteam hat jetzt vielleicht eine Lösung dafür gefunden. Es sagt: Der Schlüssel für eine längere Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus ist das Laden. Normalerweise werden Akkus bei uns mit konstantem Wechselstrom und einer Netzfrequenz von 50 Hertz geladen. Dabei entstehen mit der Zeit Abnutzungseffekte, zum Beispiel kleine Risse oder Ablagerungen an den Elektroden.

In Versuchen haben die Forschenden die Akkus auf eine andere Weise geladen, bei der sich Stromzufluss und Pausen schnell abgewechselt haben. Außerdem haben sie mit höheren Netzfrequenzen experimentiert. Dieses Laden in Pulsen und mit einer besonders hohen Frequenz konnte laut den Fachleuten die Lebensdauer der Akkus verdoppeln. Das liegt wohl unter anderem daran, dass sich die Lithium-Ionen in den Akkus auf diese Weise gleichmäßiger verteilen und die mechanische Belastung sinkt.