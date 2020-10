In mehr als 50 Ländern bleibt der Hunger ein ernstes Problem.

Das steht in einer aktuellen Studie (pdf) der Welthungerhilfe - mehr als zwei Drittel der betroffenen Länder liegen in Afrika. Besonders schlimm ist die Lage im Tschad, dort wird die Situation als sehr ernst eingestuft. Auch Länder wie Syrien, Madasgkar oder der Jemen fallen in diese Kategorie.

Fortschritte beim Kampf gegen den Hunger haben laut der Welthungerhilfe Kamerun, Angola, Äthiopien, Sierra Leone und Nepal gemacht.

Der Welthunger-Index wird seit 2006 jährlich von der Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn sowie der irischen Organisation Concern Worldwide veröffentlicht.