Die Boeing 787 ist nonstop von New York nach Sydney geflogen. Sie war dabei 19 Stunden und 16 Minuten in der Luft. Gestartet war die Maschine am Freitagabend Ortszeit an der US-Ostküste, sie landete Sonntagmorgen Ortszeit an der australischen Westküste.

Laut Quantas waren bei dem Testflug 49 Passagiere und Crewmitglieder an Bord. Die Maschine sei voll betankt gewesen und die Zahl von Passagieren und Gepäckstücken begrenzt worden.

Die australische Airline will nach eigenen Angaben auch Erkenntnisse zu den Auswirkungen langer Flugzeiten auf die Insassen sammeln. Bis Jahresende sind noch zwei weitere Testflüge geplant.