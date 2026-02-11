Evolutionäre Prozesse ziehen sich über die Jahrtausende und Jahrmillionen hin. Manchmal kann man sie aber auch beinahe in Echtzeit verfolgen.

Das ist einem Forschungsteam im Fachmagazin Evolution gelungen. Im Lake Washington bei Seattle hat es beobachtet, dass bei Fischen aus der Familie der Stichlinge diejenigen Tiere eine höhere Überlebensrate hatten, die durch eine Art Plattenpanzer an ihrer Unterseite besser geschützt waren.

Das ist eine Entwicklung bei Stichlingen, die Forschende schon seit 1957 beobachten. Sie vermuten, dass das an der besser gewordenen Wasserqualität im See liegt. Die hat dazu geführt, dass bestimmte Raubfische die Stichlinge besser sehen und jagen können, was den Evolutionsdruck erhöht.

Eine genaue Einschätzung ist laut den Forschenden aber schwierig, weil in den Lake Washington mehrere Flüsse fließen und er außerdem mit dem Meer verbunden ist. Die Migration aus umliegenden Populationen macht es schwer, genau einzuschätzen, warum manche Stichlinge so einen Panzer an ihrer Unterseite haben und andere nicht.

