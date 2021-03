Lamas und Alpakas werden schon seit Jahrtausenden von Menschen als Nutztiere gezüchtet und gehalten. Aber von welchen wilden Verwandten die domestizierten Kameltiere abstammen, war bisher ein Rätsel.

Ein internationales Forschungsteam ist der Frage jetzt nochmal nachgegangen. Die Forschenden haben sich das Erbgut in Überresten von rund 60 Lamas und Alpakas angesehen, die vor 2.400 bis 3.500 Jahren in Südamerika gelebt haben. Die Daten haben sie dann mit dem Erbgut von Kameltieren verglichen, die heute in der Region leben; und zwar einmal von den domestizierten Lamas und Alpakas und mit dem von zwei wilden Kameltier-Arten: Guanacos und Vicuñas.

Unbekannter Vorfahr

Aus den Ergebnissen schließen die Forschenden, dass für die Zucht der domestizierten Kameltiere die Weibchen der Guanacos eingesetzt wurden. Vielleicht wurden sie mit Vicuña-Männchen gekreuzt. Die Forschenden fanden bei den Nutztieren aber auch Erbgut, das von einer bisher unbekannten Kameltier-Art stammen muss. Die Forschenden sprechen von einer "Geister"-Art, die wahrscheinlich innerhalb der letzten Jahrtausende ausgestorben ist.

Die Erforschung der Herkunft von Lamas und Alpakas ist auch wegen der jüngeren Geschichte Südamerikas schwierig: Als die europäischen Eroberer dort ankamen, schlachteten sie den Großteil der Lamas und Alpakas. Und sie töteten viele Menschen, die sich mit der Zucht der Tiere auskannten.