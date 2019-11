Das ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse zum Thema. Im heute erschienenen "Lancet Countdown zu Gesundheit und Klimawandel" ziehen über 100 internationale Experten und Wissenschaftler Bilanz. Sie sagen, dass steigende Temperaturen zu steigenden Lebensmittel-Preisen und Mangelernährung führen. Gerade Kinder würden am meisten unter Infektionskrankheiten leiden, die weltweit auf dem Vormarsch seien. Denn die klimatischen Bedingungen würden für Bakterien immer besser. Dazu kämen Luftverschmutzung, häufigere extreme Wetter-Phänomene wie Waldbrände, Hitzewellen und Überschwemmungen.

Wenn sich dagegen alle Länder an die Klima-Vereinbarungen von Paris halten würden, könnte ein Kind, das heute geboren würde, an seinem 31. Geburtstag in einer klimaneutralen Welt leben. Die Autoren der Analyse fordern, die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels ganz oben auf die Tagesordnung des nächsten Klimagipfels im Dezember zu setzen - gerade um kommende Generationen zu schützen.