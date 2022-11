Roboter werden oft so entwickelt, dass sie spezialisiert sind auf eine bestimmte Umgebung und einen bestimmten Einsatz.

Das ist bei dieser neuen Entwicklung etwas anders: Der schildkrötenähnliche Roboter "ART" kann sich sowohl an Land fortbewegen als auch im Wasser. Dabei steht die Abkürzung "ART" für "Amphibious Robotic Turtle". Seine Bewegungsmuster hat sich das US-Entwicklungsteam abgeschaut von den echten Tieren - also von schwerfälligen Landschildkröten und von agilen Meeresschildkröten. Im Wasser kann der Roboter mit Flossen paddeln und an Land seine tragenden Beine nutzen.

Roboter muss noch präziser werden

Die Gliedmaßen hat das Forschungsteam der Uni Yale dabei aus polymeren Materialien gefertigt, die in ihrer Steifigkeit variieren können.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass ihr Schildkröten-Roboter noch etwas präziser in seinen Bewegungen werden muss. Aber dann könnte er später zum Beispiel Küsten-Ökosysteme überwachen, beim Katastrophenschutz helfen oder Tauchende unterstützen.