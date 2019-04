In vielen Teilen der Welt wird die Landnutzung intensiviert, zum Beispiel um mehr Getreide zu ernten oder Holz zu gewinnen.

Wieviel Natur und Artenvielfalt wir dadurch verlieren, dazu gibt's bisher keine Zahlen. Ein Team unter der Leitung vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat jetzt mehr als 100 Studien aus aller Welt ausgewertet. Dabei kam raus, dass eine intensivere Landnutzung im Schnitt bis zu 20 Prozent mehr Ertrag bringen kann. Gleichzeitig kommt es zu einem durchschnittlichen Artenverlust in dem Gebiet von neun Prozent - zum Beispiel durch den Einsatz von mehr Dünger, Weidevieh und Pestiziden. Beim Vergleich der Folgen für Ackerland, Graslandschaft und Wald waren die Artenverluste für den Wald am geringsten. Die Forschenden sagen, dass Ertragssteigerungen in Einzelfällen, etwa bei Holz, nicht zu Lasten der Artenvielfalt gehen.

In Europa werden 80 Prozent der Landfläche land- und forstwirtschaftlich genutzt.