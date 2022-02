Das gesamte Tier ist kleiner als ein Sandkorn - trotzdem hat ein Team aus Forschenden aus den Niederlanden, Ungarn und den USA hat zusammen mit dem Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, dem Naturhistorischen Museum und der Universität in Bern die Tiere entdecken können.



Sie haben unter anderem in einer Höhle in Nord-Vietnam Proben genommen auf der Suche nach dort vorkommenden Schneckenarten. Diese Proben wurden in Wasser gegeben, so dass Steinchen und Sand zu Boden sanken, die hohlen Schneckenhäuser aber an der Oberfläche schwammen.

So fanden sie die nur knapp einen halben Millimeter kleinen Schneckengehäuse. Anhand der Form und Schalenmerkmale konnten die Biologen feststellen, dass die Art noch unbekannt war - und tauften sie Angustopila psammion.

Es gibt noch eine bekannte Schneckenart, die kleiner ist, sie lebt aber im Meer. Warum die Schnecken so winzig sind, ist unklar. Eventuell finden sie so leichter Nahrung, weil sie auf kleinere Partikel zurückgreifen können als größere Tiere - und Fressfeinde können sie schlechter finden.