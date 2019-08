Bleibt noch ein bisschen Zeit, die Wahlprogramme zu studieren. Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Hohenheim haben das in Sachen Verständlichkeit und populistische Sprache getan. Eine Analyse-Software suchte nach überlangen Sätzen, Fachbegriffen, Fremdwörtern und zusammengesetzten Wörtern.

Heraus kam: Die Parteien drücken sich für viele Laien unverständlich aus. Zum Beispiel benutzen die Grünen in Sachsen Bandwurmsätze mit bis zu 83 Wörtern. Die FDP bildet Wortungetüme wie Nachtbeleuchtungsvorrichtungen“ und die CDU in Brandenburg nutzt gern kryptische Fachbegriffe wie Nano-Degrees“. Den größten Anteil populistischen Vokabulars weisen Programme der AfD auf. Begriffe wie undemokratisch, korrupt oder Propaganda tauchen hier am häufigsten auf.

Die Sprachforschenden fordern, dass sich die Parteien eindeutiger und klarer ausdrücken, damit Wählende eine begründete Wahlentscheidung treffen können.