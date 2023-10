Kaffee, Tee, Kakao - aber auch bei anderen landwirtschaftlichen Produkten verändern sich die Anbauregionen mit dem Klimawandel. Und das ist schlecht für die unberührte Natur.

Forschende aus Cornwall in Großbritannien haben genauer untersucht, wie sich das in den nächsten 40 Jahren entwickeln könnte. Sie gehen davon aus, dass sich nach und nach immer mehr Regionen in Breitengraden nahe den Polen für die Landwirtschaft eignen werden, zum Beispiel in Kanada oder Skandinavien. Und dass das dazu führen wird, dass dort bisher unberührte Natur gefährdet wird. Denn 76 Prozent der Flächen, die sich in Zukunft für die Landwirtschaft eignen werden, sind aktuell Wildnis.

Das Team schreibt im Fachmagazin Current Biology, dass Lebensmittel aktuell vor allem in der Nähe des Äquators angebaut werden - und dass dafür dort schon viel Natur zerstört wurde. Die Forschenden finden es wichtig, zu überlegen, wie Landwirtschaft ohne neue Anbauflächen nachhaltig sein kann. Ein Vorschlag ist: Weg von Monokulturen, damit Felder auch dann Ertrag bringen, wenn Ernten einzelner Pflanzen durch den Klimawandel ausfallen.