Dass Pestizide in Pollen und Nektar Honigbienen zu schaffen machen, ist bekannt. Aber nicht nur da findet sich das Gift. Es steckt durch die Landwirtschaft auch im Boden. Den Honigbienen bereitet das nicht so große Probleme. Eine Studie aus Kanada zeigt aber, dass die Pestizide Wildbienen schaden. Denn die bauen ihre Nester oft auf der Erde.

Das Forschungs-Team der University of Guelph in der kanadischen Provinz Ontario hat sich für die Studie 18 kommerziell genutzte Kürbisfelder in der Region angeschaut und die Rückstände sogenannter Neonicotinoide analysiert. Ergebnis: Die gemessenen Werte waren so hoch, dass sie den Forschenden zufolge bei regelmäßigem Kontakt für einen Teil der Wildbienen-Population tödlich sind. Noch höher fielen die Werte auf Getreidefeldern aus. Die Wissenschaftler sprechen von besorgniserregenden Ergebnissen. Besonders weibliche Wildbienen und die Larven seien gefährdet.

Ihren Angaben nach ist noch nicht bekannt, wie genau sich die Pestizide auf die Zahl der Bodenbienen auswirken. Denn ihre Population werde nicht so stark überwacht wie die der Honigbienen. Die Forschenden sprechen sich für weitere Untersuchungen aus.