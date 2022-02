Süßwasser ist rar - und die Landwirtschaft verbraucht weltweit das meiste, mit etwa 70 Prozent des zugänglichen Wassers.

Umweltorganisationen wie der WWF und die FAO weisen seit Langem darauf hin, dass die Landwirtschaft viel Wasser verschwendet. Mehr als die Hälfte geht durch undichte Bewässerungssysteme verloren und durch ineffiziente Anwendungsmethoden.

Mini-Satellit als Frühwarnsystem

Forschende aus Jena und Freiburg wollen das Problem jetzt mit Infrarot-Satelliten lösen. Diese Woche schicken sie einen Dummy von der Größe eines Schuhkartons zur Internationalen Raumstation. Im All soll der Mini-Satellit Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche liefern - und so sichtbar machen, wo zu viel bewässert wird. Aber auch, wo Pflanzen zu wenig Wasser bekommen. Denn wenn es ihnen schlecht geht, werden sie bräunlich und welk, dann aber ist es meist zu spät. Die Infrarot-Technik soll zwei Wochen früher sichtbar machen, wo Bedarf zu wässern besteht. Ab übernächstem Jahr könnte dann ein ganzer Schwarm solcher Mini-Satelliten im All den Wasserbedarf auf der Erde helfen abzuschätzen.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Technik auch dabei helfen wird, Dünger und Pflanzenschutzmittel effizienter einzusetzen - und Wettermodelle besser macht.