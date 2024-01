Tequila kann schlechte Folgen für Fledermäuse haben.

Denn Tequila wird aus einer bestimmten Agaven-Art hergestellt, in Mexiko. Und weil Tequila so beliebt ist, wollen Landwirte diese Agave besonders effektiv anbauen. Aber das heißt, dass die Pflanze so vermehrt wird, dass bei ihr die Blüte-Phase wegfällt. Denn mit Blüte wird aus der Pflanze kein guter Tequila. Aber: Ohne die Blüte gibt es keinen Nektar mehr, und Fledermäuse haben weniger zu fressen. Agaven-Nektar ist für Fledermäuse in Mexiko eine wichige Nahrungsquelle.

Forschende haben untersucht, wie man Landwirte dazu bringen könnte, einige Agaven doch blühen zu lassen. Sie schreiben im Fachmagazin Environmental Research: Es hilft schon, wenn die Landwirte dafür regelmäßig einen kleinen Geldbetrag bekommen. Und wenn man ihnen erklärt, dass die Agavenblüte nicht nur wichtig ist für Fledermäuse, sondern auch für die genetische Vielfalt von Agaven.