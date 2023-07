Seit über 100 Jahren werden in den USA Mais-Sorten gezüchtet und weiterentwickelt - meistens, um für mehr Ertrag auf dem Feld zu sorgen.

Das hat auch geklappt: Im 20. Jahrhundert hat sich die Mais-Erntemenge auf US-Feldern verfünffacht. Aber der Hochleistungs-Mais ist wohl auch anfälliger für den Klimawandel. Ein Forschungsteam hat sich die Daten von Test-Feldern in vier Bundesstaaten angesehen, auf denen zwischen seit den 1930er Jahren mehrere tausend vverschiedene Mais-Sorten angebaut wurden. So konnten die Fachleute gut nachvollziehen, wie die Züchtung und der Klimawandel den Ertrag beeinflusst haben. Die Analyse zeigte, dass die meisten Neuzüchtungen im Lauf der Jahrzehnte immer besser mit moderaten Sommertemperaturen bis 34 Grad zurechtkamen, aber immer schlechter mit extremer Hitze über 38 Grad. Solche Temperaturen könnten aber mit der Erderwärmung auch in den großen Maisanbaugebieten immer häufiger vorkommen. Die Forschenden schätzen, dass der Mais-Ertrag um das Jahr 2100 im schlimmsten Fall auf die Hälfte schrumpfen könnte - wenn bis dahin nicht besser angepasste Sorten gezüchtet werden.