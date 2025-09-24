Chips, Pommes oder die einfache Kartoffel-Knolle - all diese Produkte könnten bald billiger werden.

Denn das Bundeslandwirtschaftsministerium meldet, dass die Kartoffelernte in Deutschland wahrscheinlich so groß ausfallen wird wie seit 25 Jahren nicht mehr. Nach vorläufigen Berechnungen werden über 13 Millionen Tonnen erwartet - gut 5 Prozent mehr als schon im sehr guten Vorjahr.

Grund ist, dass dieses Jahr die Wetterbedingungen für Kartoffeln sehr gut waren, außerdem wurden sie auf einer größeren Fläche angebaut. Zuletzt war die Ernte im Jahr 2000 ähnlich gut ausgefallen. Für Landwirtinnen und Landwirte bedeutet das allerdings auch, dass sie pro Kilo Kartoffeln weniger Geld bekommen.

Die aktuelle Prognose beruht auf repräsentativ ausgewählten Probeflächen und könnte vom endgültigen Ergebnis noch abweichen.