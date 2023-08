Kühe stehen oft am Klimapranger - weil sie das Treibhausgas Methan produzieren.

Hauptproblem ist dabei nicht die Kuh, sondern die Folgen der massenhaften Haltung durch den Menschen. Und eine neue Studie im Fachmagazin "Environmental Research Letters" zeigt: Auch etwa einer Milliarde Rindern weltweit macht der Klimawandel zu schaffen.

Wenigstens 30 Tage Hitzestress

Schon jetzt leiden 80 Prozent der wirtschaftlich genutzten Kühe unter Hitzestress - wenigstens an dreißig Tagen im Jahr. Das äußert sich in höherer Körpertemperatur und Atemfrequenz und wirkt sich auf Lebenserwartung, Fruchtbarkeit und Milchproduktion aus. Laut Studie wird sich das Problem verschärfen: Bis zum Jahr 2100 könnten Kühe in manchen Regionen sogar ganzjährig unter Hitzestress stehen - besonders in Brasilien und Mittelamerika, im nördlichen Indien, Nordaustralien und in Ländern im südlichen Afrika.

Das wiederum könnte auch viele Menschen treffen - unmittelbar zum Beispiel viele Kleinbauern, die von ihren Tieren leben.