Auch wer Bio-Lebensmittel isst, kann sich offenbar nicht absolut vor Pestiziden schützen.

Denn laut einer Studie im Auftrag von Bio-Landwirten und einer Umweltorganisation sind Pestizide praktisch überall. Die Forschenden nennen als Hauptergebnis ihrer Arbeit: Dass es in Deutschland möglicherweise keinen Ort mehr gibt, der nicht belastet ist.

Für die Studie wurde in den letzten sechs Jahren an mehr als 160 Stellen in Deutschland nachgemessen. An allen Punkten fanden die Forschenden Wirkstoffe aus Pestiziden – auch zum Beispiel im Bayerischen Wald, der ein Nationalpark ist. Insgesamt ermittelten sie mehr als 150 Substanzen. Fast alles davon kam laut Studie aus der Landwirtschaft – knapp 140 Stoffe. Wiederum ein Drittel davon sind Mittel, die in Deutschland gar nicht mehr zugelassen sind.

Die Forschenden gehen davon aus, dass sich die Pestizide nicht nur direkt beim Spritzen auf die Umgebung verteilen. Auch wenn sie getrocknet sind, werden sie wohl vom Wind aufgenommen und verteilt. Andere Wissenschaftler hatten schon Pestizidrückstände in den Gletschern Grönlands oder in der Atmosphäre über dem Nordpol nachgewiesen.