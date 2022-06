Und eine Studie von Forschenden aus der Schweiz zeigt jetzt: Schon vor tausenden von Jahren haben Bäuerinnen und Bauern Wege gefunden, ihre Ernte zu verteidigen. Zwei Forscherinnen haben in einer jungsteinzeitlichen Siedlung in Südfrankreich drei prähistorische Brunnen untersucht - genauer gesagt die Sedimentschichten. Wegen permanenter Nässe und wenig Sauerstoff wurden Abfälle dort besonders gut konserviert.

Die Forscherinnen fanden einerseits Knochen dutzender Waldmäuse. Sie vermuten, dass die Menschen in der Siedlung die Mäuse beim Stehlen ihrer Vorräte ertappt und sie in dem stillgelegten Brunnen entsorgt hatten. Außerdem fanden die Forscherinnen Überreste vieler Insekten, darunter Käfer, die sich gerne in Getreidelagern ausbreiten. Es ist bekannt, dass die Menschen in der Region vor etwa 6.000 Jahren auf Weizensorten umstellten, die weniger anfällig für Schädlingsbefall waren. Offenbar mit Erfolg: Aus der Zeit danach gibt es der Studie zufolge in der französischen Siedlung weniger Hinweise auf Schädlinge.