Seit Jahrtausenden bauen Menschen Trauben an - um daraus Wein zu machen und um sie als Obst zu essen.

Forschende aus China haben jetzt mit Hilfe von Genanalysen untersucht, wo der Trauben-Anbau herkommt und wann Menschen damit begonnen haben. Laut ihrer Studie wurden Trauben in der Menschheitsgeschichte zeitgleich an zwei verschiedenen Orten kultiviert, und zwar in West-Asien und rund um den Kaukasus vor etwa 11.000 Jahren. Dabei wurden sowohl Tafel- als auch Weintrauben angebaut. Mit ihren Ergebnissen widersprechen die Forschenden früheren Annahmen zur Herkunft von Kultur-Trauben. Bislang waren Forschende zum Beispiel davon ausgegangen, dass der Anbau von Trauben im westlichen Asien begann und dass erstmal nur Weintrauben kultiviert wurden, aus denen dann später auch Tafeltrauben gezüchtet wurden.

Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden im Fachmagazin Science vor.