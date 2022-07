Bienen sind wichtig für die Landwirtschaft - aber nicht nur in Europa sind die Insekten bedroht, auch im globalen Süden.

Dort sind die Insekten weniger durch Pestizide gefährdet - wie etwa in Deutschland - sondern stärker durch die Verstädterung. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie, an der auch Forschende aus Deutschland mitgearbeitet haben, von den Unis Göttingen und Hohenheim. Dafür hat das Forschungsteam in und um die indische Stadt Bangalore herum das Verhalten von mehr als 26.000 einzelnen Bienen verfolgt, die zu 40 verschiedenen Arten gehören.

Soziale Insekten besonders gefährdet

Es zeigte sich, dass vor allem sogenannte soziale Bienen unter der Urbanisierung leiden und ihre Zahl zurückgeht. Soziale Insekten leben in Gruppen und arbeiten zusammen. Zu den sozialen Bienen zählen zum Beispiel wilde Honigbienen und stachellose Bienen, die in den Tropen unverzichtbar sind, um Nutzpflanzen zu bestäuben. Die Forschenden sagen, dass solche Bienengemeinschaften gefördert werden können, indem Landwirtschaft nachhaltiger betrieben wird - mit vielseitigeren Pflanzenkulturen und einheimischen Wildpflanzen.

Solitärbienen weniger betroffen

Die Studie zeigt aber auch, dass andere Bienen-Arten von der Verstädterung profitieren - nämlich sogenannte Solitärbienen. Das sind Einzelgänger, die normalerweise in Höhlen und am Boden brüten. Sie können laut den Forschenden in tropischen Megastädten wie Bangalore viele Nistmöglichkeiten finden, weil zum einen in weniger entwickelten Stadtvierteln noch genug Boden vorhanden ist. Und zum anderen können sie an Gebäuden in kleinen Rissen und Höhlen nisten.