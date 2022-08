Kleine grüne Blättchen, kleine gelbe Blüten. Manche essen es als Gemüse, es wächst aber auch oft ungefragt auf Feldern und im Garten und gilt als Unkraut. Ein Forschungsteam der Uni Yale berichtet jetzt, wie wertvoll Portulak noch werden könnte in Zeiten des Klimawandels.

Gemüse mit Top-Eigenschaften



Hintergrund ist, dass Pflanzen ihre Art, Fotosynthese zu betreiben in der Evolution an ihre Umwelt angepasst haben. Zum Beispiel gibt es Pflanzen wie Mais oder Zuckerrohr, die gut mit hohen Temperaturen zurecht kommen. Andere Pflanzen wie der Kaktus brauchen wenig Wasser. Portulak hat beide Eigenschaften. Das war schon bekannt. Bis jetzt dachte man aber, dass pro Zelle entweder die eine Fotosynthese-Art vorkommt oder die andere. Das Team aus Yale hat in einer Genanalyse festgestellt, dass die Portulak-Zellen beides können. Damit wären sie gut an den Klimawandel angepasst - an Hitze und an Dürre.



Nach ihrem Vorbild könnte man dann andere Pflanzen, zum Beispiel Getreide mit beiden Eigenschaften züchten und klimaresistenter machen.