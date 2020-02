Es gibt dazu Laborstudien, aber nur wenige Untersuchungen in der freien Natur. Ein Forschungsteam aus Neuseeland hat jetzt festgestellt, dass sich Langbeinschnäpper in einem Schutzgebiet nach 22 Monaten noch an die Lösung einer Aufgabe erinnern konnten, die sie vorher gelernt hatten. Es ging darum, den Deckel einer Futter-Box durch Picken zu öffnen. 30 von 32 der Singvögel konnten das auch nach knapp zwei Jahren noch, obwohl sie die Box zwischenzeitlich nicht zu Gesicht bekommen hatten. 17 andere Langbeinschnäpper, denen der Trick vorher nicht gezeigt wurde, konnten mit der Box nichts anfangen.

Auch bei anderen Tieren gibt es Hinweise auf ein Langzeitgedächtnis. Eine Laborstudie hat zum Beispiel gezeigt, dass sich Tauben auch nach zwei Jahren noch an Fotos und Zeichnungen erinnern konnten. Und Schildkröten behielten eine Aufgabe neun Jahre lang im Gedächtnis, bei der sie Farben unterscheiden mussten.