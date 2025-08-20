Wer sich überwiegend pflanzlich ernährt, hat gute Chancen, gesund alt zu werden.

Einen neuen Nachweis dafür liefert eine große Studie, die im Fachmagazin The Lancet erschienen ist. Das internationale Forschungsteam hat Daten von mehr als 400.000 Erwachsenen aus sechs europäischen Ländern ausgewertet - darunter auch aus Deutschland. Es ging um Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsverläufe.

Schutz auch vor kombinierten Krankheiten

Das Team kommt zum Ergebnis: Eine pflanzenbasierte Ernährung schützt nicht nur vor einzelnen Krankheiten. Sie senkt auch das Risiko an mehreren chronischen Krankheiten gleichzeitig zu erkranken, also zum Beispiel an Krebs, Herzproblemen und Typ-2-Diabetes. Das betrifft vor allem Leute über 60.

Bei Menschen, die viel Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte aßen, war das Risiko für solche Krankheits-Kombinationen um ein Drittel niedriger. Komplett auf tierische Produkte zu verzichten, ist den Forschenden zufolge nicht nötig.