Einen neuen Nachweis dafür liefert eine große Studie, die im Fachmagazin The Lancet erschienen ist. Das internationale Forschungsteam hat Daten von mehr als 400.000 Erwachsenen aus sechs europäischen Ländern ausgewertet - darunter auch aus Deutschland. Es ging um Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsverläufe.
Schutz auch vor kombinierten Krankheiten
Das Team kommt zum Ergebnis: Eine pflanzenbasierte Ernährung schützt nicht nur vor einzelnen Krankheiten. Sie senkt auch das Risiko an mehreren chronischen Krankheiten gleichzeitig zu erkranken, also zum Beispiel an Krebs, Herzproblemen und Typ-2-Diabetes. Das betrifft vor allem Leute über 60.
Bei Menschen, die viel Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte aßen, war das Risiko für solche Krankheits-Kombinationen um ein Drittel niedriger. Komplett auf tierische Produkte zu verzichten, ist den Forschenden zufolge nicht nötig.