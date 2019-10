Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Forschungsteam aus Großbritannien in einer Langzeitstudie. Es hat Daten von 500 Britinnen und Briten ausgewertet, die alle in derselben Woche im März 1946 geboren wurden. Immer wieder wurden sie in ihrem Leben getestet und befragt, zuletzt im Alter von 68 oder 69. Dabei ging es zum Beispiel um ihre Schulbildung, ihre Gesundheit und Gedächtnisleistung.

Ein Drittel weniger Demenzfälle möglich?

Es zeigte sich, dass offenbar viele Faktoren unser Gedächtnis im Alter beeinflussen. Wer sich schon mit acht Jahren Dinge gut merken konnte, schnitt oft auch im Alter besser bei solchen Aufgaben ab. Außerdem waren Frauen in fast allen Tests deutlich besser als Männer. Es gibt aber auch Faktoren, die wir in gewissem Maße selbst in der Hand haben: Die Forschenden vermuten, Bildung und ein gesunder Lebensstil könnten rund ein Drittel der Demenzfälle verhindern.

Eine genaue Voraussage, wer Demenz bekommt, ist demnach aber noch nicht möglich.