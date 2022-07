Mehr als 160 Millionen Frauen und Mädchen kommen nicht an Verhütungsmittel - obwohl sie gerne Schwangerschaften verhüten würden.

Das zeigt eine Langzeitstudie im Fachjournal The Lancet - mit den letzten Zahlen für das Jahr 2019. Dabei zeigte sich, dass sich der Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln seit 1970 deutlich verbessert hat - aber vor allem in den Ländern südlich der Sahara und in Südasien gibt es noch immer Probleme. Insgesamt können vor allem jüngere Frauen zwischen 15 und 24 weniger oft verhüten, als sie gerne möchten. Und das, obwohl sie laut Studie die größten Probleme durch ungewollte Schwangerschaften bekommen - weil sie zum Beispiel die Ausbildung abbrechen müssen.

Die Studie hat auch untersucht, an welche Form von Verhütung die Frauen kommen. Oft gibt es nicht genug Auswahl oder schwierige Methoden - in Südasien macht zum Beispiel die endgültige Sterilisation bei Frauen mehr als die Hälfte der Verhütung aus.