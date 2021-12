Wer in der US-Region Las Vegas ein neues Haus baut, muss bald möglicherweise auf Rasen verzichten.

Die zuständige Behörde schlägt ein Verbot von Grünflächen vor - bei Neubauten. Grund ist der Wassermangel in der Region. Auch spezielle Kühlanlagen, sogenannte Swamp Cooler, könnten verboten werden. Das sind mobile Geräte, mit denen Zimmer klimatisiert werden können - die aber einen hohen Wasserverbrauch haben. Über die geplanten Verbote müssen noch die Lokalregierungen abstimmen.

Schon jetzt strenge Regeln



In der Region Las Vegas gibt es schon strenge Regeln für Grünflächen. Rasen ist zum Beispiel nicht mehr erlaubt als Trennstreifen oder in Büroparks. Gras darf nur wachsen, wo es auch eine Funktion hat - zum Beispiel auf Schulhöfen, in Parks und auf Golfplätzen.

Las Vegas liegt mitten in der Wüste. Die Region wird wegen steigender Temperaturen immer trockener.