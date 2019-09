In vielen asiatischen Ländern werden Namen andersrum gestellt, als bei uns - also Nachname vor Vorname.

So auch in Japan. Allerdings nur auf japanisch. Seit ungefähr 150 Jahren werden japanische Namen in englischen Texten umgedreht - also Vorname, Nachname. Die Reform damals sollte ein Zeichen für internationale Öffnung und Modernisierung sein. Heute heißt das für Japanerinnen und Japaner unter anderem, dass ihre Namen auf Kreditkarten in der westlichen Reihenfolge stehen.

Bald müssen sie ihre Kreditkarten möglicherweise neu beantragen: Die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe - oder besser gesagt: Abe Shinzo - hat beschlossen, künftig ausschließlich die traditionelle Schreibweise zu benutzen. Der Bildungsminister sagte, in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft sei es wichtig, sprachliche und kulturelle Diversität anzuerkennen.

Wie genau und in welchem Zeitrahmen die Re-Reform umgesetzt werden soll und ob die Privatwirtschaft dabei wirklich mitmachen wird, ist allerdings noch unklar.