Es gibt wahrscheinlich kaum eine Bewegung, die wir Menschen so gut beherrschen wie das Laufen.

Normalerweise passen wir unseren Laufstil ganz automatisch an die Umgebung und den Untergrund an. Forschende aus Kanada wollten wissen, ob uns das auch gut gelingt, wenn wir abgelenkt werden. Dafür haben sie Testpersonen auf einem Laufband laufen lassen. An den Beinen trugen die Teilnehmenden Schienen, mit denen sich zum Beispiel der Laufwiderstand verändern ließ, um verschiedene Untergründe zu simulieren. Abgelenkt wurden die Testpersonen durch Pieptöne aus einem Kopfhöhrer, deren Höhe sie einordnen sollten. Die Versuche zeigten: Auch wenn sie sich auf etwas völlig anderes konzentrierten, gelang es den Probandinnen und Probanden immer, den effizientesten Laufstil zu finden. Die Forschenden schließen daraus, dass die Anpassung unseres Laufstils an die Umgebung völlig unbewusst passiert.